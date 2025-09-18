Walter D'Angelo è alla quarta traversata consecutiva dello Stretto: ne mancano tre per il record mondiale

Ha toccato la costa calabrese per la prima tappa del suo lungo percorso sullo Stretto alle 10,35 di oggi. Walter D'Angelo, il nuotatore milanese detentore già di diversi record procede nel suo tentativo di record e cioè attraversare lo Stretto per sette volte consecutive. Seguito attentamente dalle barche appoggio e dallo staff medico l'atleta sta effettuando attualmente il suo quarto attraversamento consecutivo. E' dunque ad oltre metà dell'opera. Sta nuotando da oltre quattro ore.