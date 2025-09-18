Torregrotta, un'area verde comunale intitolata a Sara Campanella

«A Sara Campanella e a tutte le donne vittime di femminicidio. Che questo spazio sia memoria, resistenza e speranza». L'amministrazione comunale di Torregrotta ha deliberato in giunta l'intitolazione dello spazio verde, compreso tra il lungomare Rosario Livatino di Scala e il parco giochi, alla giovane Sara Campanella e a tutte le donne vittime di femminicidio. Con questa iniziativa, proposta dell'assessore Dario Ilacqua, e condivisa dall'Amministrazione Caselli, già sensibile all’emergenza femminicidi, si intende onorare le vittime di qualsiasi forma di violenza esercitata in maniera sistematica sulle donne, ricordando il nome di Sara Campanella, la giovane studentessa universitaria, vittima di un efferato omicidio avvenuto lo scorso 31 marzo nella città di Messina. Il terribile omicidio ha colpito la comunità locale e l’opinione pubblica in tutta Italia.

