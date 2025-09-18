Tecnologia, economia e cultura: la lotta al crimine si vince così. Anche con i giovani

L'approfondimento nell'ambito dei panel tematici del convegno "Criminalità nazioale e transanazionale: strumenti e obiettivi in Italia e in Europa", tenutosi all'Università di Messina e promosso dall'eurodeputato Giuseppe Antoci assieme al procuratore di Messina Antonio D'Amato e alla rettrice Unime Giovanna Spatari, con la presenza della presidente del parlamento europeo Roberta Metsola e di un parterre di illustri ospiti.

Tecnologia e economia: sono questi i fronti – nuovi ma non troppo – su cui si combatte la guerra tra la società civile e il crimine organizzato. Ma c’è anche un altro livello di contrasto, molto più profondo, precoce, preventivo e probabilmente anche più complesso: quello culturale, quello che si attiva all’interno del tessuto sociale, prima che giudiziario. In famiglia, a scuola, nei luoghi in cui si forma la coscienza individuale e la si orienta, insegnando nella piccola quotidianità a distinguere tra bene e male. A comprendere la portata di valori e disvalori, che dilagano soprattutto negli ambienti digitali.

Su una generazione digitale deviata ha puntato l’attenzione D’Amato, ammonendo - rivolgendosi anche ai tanti giovani presenti - sul “modello” propagandato via social dalle organizzazioni criminose, fino a farlo attecchire soprattutto in contesti gravati da desertificazione culturale. «Il volume del traffico di stupefacenti è pari al doppio del Pil della Grecia», ha poi osservato Borrelli, evidenziando l’incidenza del reinvestimento di una simile mole di capitali illeciti sull’economia globale, con strumenti di occultamento della provenienza e in paesi diversi da quelli di “produzione”. E a emergere immediatamente è la mancata armonizzazione dei sistemi di controllo, ad esempio tra le banche dati doganali, non riuscendo a contrastare l’ingresso illecito di merci rivendute poi sottoprezzo.

Sui temi dell'evento hanno discusso – focalizzandosi sul mutamento delle mafie dai fondi europei al Pnrr fino allo spazio virtuale – per la prima volta tutti insieme, i procuratori distrettuali antimafia di Messina, Antonio D’Amato; di Catania, Francesco Curcio; di Palermo, Maurizio De Lucia; di Caltanissetta, Salvatore De Luca; di Reggio Calabria, Giuseppe Borrelli con la moderazione di Alessio Ribaudo (Corriere della Sera) e Elvira Terranova (Adnkronos).

Allarmante il quadro delineato da Curcio: a causa di una norma di libertà, come l’art. 49 del trattato Ue – che consente di scegliere dove risiedere o localizzare un’impresa – si rende più difficile l’intercettazione dei flussi informatici sospetti, se generati da società con sedi legali in paesi (come l’Irlanda) con normative non omogenee. Obbligando quindi gli inquirenti a ricorrere a trojan, invece di ottenere a monte dal provider l’accesso ai dati.

Ma se, come ha osservato De Luca, è spesso difficile “bucare” le reti di conversazione, il circuito di relazioni criminali può essere ricostruito con altri strumenti come intercettazioni ambientali, collaboratori di giustizia e, in particolare, l’analisi della capacità di spesa e del tenore di vita: il denaro che rientra in circolo è sequestrabile e confiscabile.

«Non cerchiamo “fantasmi”, ma autori di reati» ha chiosato De Lucia tracciando le direttrici d’azione: catturare i “capi”; migliorare il sistema carcerario, che pur tra criticità e segnali di malessere, garantisce un mezzo irrinunciabile come il regime di isolamento; impoverire la criminalità agendo sulle attività economiche. E, soprattutto «continuare a “tagliare l’erba”, ad agire sul territorio, per far capire che fare il mafioso non conviene».

Presenti i giovani delle scuole e dell'Ateneo

Una presenza simbolica, un messaggio preciso: la lotta all’illegalità parte da lontano, e non si vince senza di loro. In prima fila, come hanno sottolineato la rettrice Spatari, il procuratore D’Amato e l’on. Antoci, c’era una delegazione di studentesse e studenti (dei licei Maurolico e La Farina di Messina e dei Dipartimenti Unime di Giurisprudenza e Scienze politiche): non “destinatari” di parole al futuro, ma veri protagonisti del cambiamento culturale “presente”.

Le sfide dell'Ia, tra criptovalute, frodi fiscali e dati "in ostaggio"

Secondo Alessandro Chiocchetti, segretario generale del Parlamento europeo, «lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e il suo possibile utilizzo criminale rappresentano una sfida senza precedenti». Ed è questo lo spunto su cui discutono i vertici di agenzie europee e forze dell’ordine, con la moderazione di Gaspare Borsellino (direttore di Italpress) e Giuseppe Pipitone (Il Fatto Quotidiano). Per Bruna Szego, presidente di Amla, Agenzia europea antiriciclaggio, «il punto di partenza è un quadro europeo molto frammentato, con regole molto diverse. Arrivare ad un’uniformità non sarà semplice». Con un allarme: «La tecnologia sta modificando le modalità di riciclaggio». Di nuovi strumenti è stata dotata l’Europol, come confermato dal direttore esecutivo operazioni Jean Philippe Lecouffe, ma, evidenzia Federica Curtol, capo operazioni di Eurojust, «una cornice normativa comune non è sufficiente se all’interno dell’Unione ci sono 27 sistemi giudiziari differenti. Ancora più difficile è collaborare con i Paesi esterni all’Unione».

Ci sono nuove “armi” contro cui combattere: «Le critpovalute – ammonisce Calogero Ferrara (Procuratore europeo delegato) –non sono qualcosa di astratto, si sviluppano quotidianamente nuove piattaforme, il cui tracciamento richiede investimenti difficili da sostenere». Di certo è in corso, spiega Vincenzo Nicolì, direttore dello Sco della polizia, «una rapidissima evoluzione di strumenti tecnologici che affiancano le attività tradizionali delle organizzazioni criminali. Ci preoccupa il fenomeno della presa in ostaggio di dati di privati ma anche di enti statali. Sono attività criminali non solo virtuali, ma con importanti riverberi sulla vita reale». Il comandante dello Scico della guardia di finanza, Nicola Quintavalle, sottolinea come molto sia cambiato, negli anni: «Oggi fronteggiamo schemi societari e finanziari difficili da penetrare, le frodi fiscali sono strumenti micidiali per far circolare denaro illecito in tutto il mondo». «Il problema - aggiunge il comandante del Ros dei carabinieri, Vincenzo Molinese - che è anche un’opportunità, è l’enorme quantità di informazioni da processare». Punti sui quali viene in soccorso proprio «l’intelligenza artificiale. È impensabile, ad esempio, che un singolo operatore possa processare tutti i dati anche di un singolo telefonino, e anche qui sperimentiamo l’intelligenza artificiale». (seb.casp.)

Il panel accademico sulla normativa europea in materia di criminalità organizzata

La lotta internazionale al crimine organizzato richiede un sufficiente grado di autonomia dei singoli Paesi, ma anche strumenti condivisi, la cui efficacia si fonda sull’armonizzazione dei sistemi penali: ne hanno parlato i docenti universitari Stefano Ruggeri (ordinario di diritto processuale penale Unime), Costantino Visconti (ordinario di diritto penale UniPa) e Giuseppina Panebianco (ordinaria di diritto penale Unime) con la moderazione dei giornalisti Maurizio Scaglione (Il Sicilia) e Nuccio Anselmo (Gazzetta del Sud).

La cornice è quella delineata dalla Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata e alla criminalizzazione dei reati connessi alla partecipazione a un’organizzazione criminale. La decisione si prefigge di armonizzare le norme dell’Ue e dei suoi Stati membri. Inoltre, se il reato rientra nella giurisdizione di diversi Stati membri, essi devono collaborare, per esempio tramite l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale, per stabilire quale Stato membro perseguirà il reato e per accentrare l’azione penale.

Panebianco ha chiarito come la Decisione non dia una definizione tassativa di organizzazione criminale, evidenziando l’importanza di norme condivise ad esempio in tema di collaborazione dei testimoni per evitare che un trattamento diversificato possa ostacolare l’emersione di fenomeni corruttivi “carsici”. Visconti ha osservato come sia importante che ciascun Paese possa costruire la sua fattispecie di reato, rimarcando l’importanza dell’aggressione dei patrimoni di gruppi criminali che si avvalgono di piattaforme e “reti” legali per i loro traffici. Ruggeri ha infine ammonito sulla necessità di garantire anche sul piano transnazionale la tutela dei diritti fondamentali al giusto processo, recuperando logiche partecipative e i valori cui si ispira la Corte europea dei diritti umani.