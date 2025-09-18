Scontro moto-auto sulla SS 113 tra Capo d'Orlando e Brolo: ferito un giovane, trasportato all’ospedale di Patti

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Si trova ricoverato in ospedale, per la frattura di un arto, un giovane vittima di un incidente stradale avvenuto lungo la Strada Statale 113, tra Capo d’Orlando e Brolo, in territorio di Ponte Naso, frazione di Naso.

Stando a quanto ricostruito dai carabinieri della Stazione di Naso, intervenuti sul luogo del sinistro insieme a quelli del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sant’Agata Militello, il ragazzo viaggiava in sella alla sua moto di grossa cilindrata quando, per cause ancora in corso di accertamento, si è scontrato con un’auto, all’altezza del rifornimento Q8.

E’ stato lo stesso titolare della stazione di servizio a prestare i primi soccorsi e, subito, è stato allertato il 118. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha prestato le prime cure al centauro, subito trasferito all’ospedale “Barone Romeo” di Patti dove è stato ricoverato per la frattura di un arto e ferite varie non gravi. Illeso il conducente dell’auto che, dopo l’impatto, si è regolarmente fermato scendendo dal mezzo. Traffico bloccato e poi rallentato in attesa che i carabinieri terminassero i rilievi.

