Rassegna stampa 18-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
MESSINA
Messina, in campo gli “Universitari No Ponte”: «C’è un evidente deficit democratico»
Ancora scintille Basile-Musolino. Il sindaco: «Dilettante allo sbaraglio». La senatrice: «Ci sono punti che vanno chiariti»
Il progetto del parcheggio Torri Morandi a Messina: si partirà con gli espropri
LA FOTO-NOTIZIA
Quelle strade rattoppate che sfregiano il centro di Messina
IN EVIDENZA
Quei 91 milioni che “frenano” l’Irccs di Messina: proclamato lo stato d’agitazione
Messina, l’agrumeto di Villa Pugliatti è “salvo”: la piastra logistica si dovrà spostare
IN PROVINCIA
Ospedale di Milazzo, sala parto ritornata nel Nido: garantita la massima tutela alle gestanti
Messina, tre incidenti in meno di 12 ore nella zona ionica
Torregrotta, un’area verde comunale intitolata a Sara Campanella
