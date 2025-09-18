Quelle strade rattoppate che sfregiano il centro di Messina

«IV Quartiere lavori da rifare». Il vicepresidente della IV Circoscrizione Nicola Lauro e il consigliere Gianmarco Luzza di Forza Italia puntano l’attenzione sui tanti lavori effettuati nelle zone centrali della città, evidenziando «criticità sulla completezza e qualità degli interventi». Osservate speciali le vie dei Mille, Cesareo e Felice Bisazza. «Pur riconoscendo l’importanza di tali lavori – osservano i due consiglieri – si vedono chiari segnali precoci di deterioramento o assenza di adeguate rifiniture. In un momento in cui la città guarda con fiducia e attenzione a progetti strategici di riqualificazione urbana, come quello per il viale San Martino, riteniamo fondamentale che ogni intervento sul territorio venga eseguito con la massima cura e sia sottoposto a un monitoraggio puntuale e rigoroso. Chiediamo che vengano rafforzati i controlli tecnici e garantita una maggiore attenzione nella fase di verifica e collaudo delle opere pubbliche».