Quei 91 milioni che “frenano” l’Irccs di Messina: proclamato lo stato d’agitazione

Anche la rete ospedaliera appena approvata dalla giunta regionale ha confermato un dato di fatto: senza l’erogazione del finanziamento da 91 milioni di euro, stanziato ben nove anni fa per l’Irccs Neurolesi Bonino-Pulejo, la ristrutturazione dell’ospedale Piemonte (otto padiglioni su sedici) non sarà possibile e il programmato aumento di posti letto rimarrà solo sulla carta.

Un nodo irrisolto, che è stato al centro dell’assemblea sindacale indetta ieri proprio al centro Neurolesi dalla Uil-Fpl ed ha portato alla proclamazione dello stato di agitazione del personale. Ad aprire l’assemblea (durante la quale è intervenuto anche il direttore generale Maurizio Lanza), presieduta dal segretario organizzativo Maurizio Celona, è stata la relazione del responsabile aziendale Area medica Antonino Duca, mentre le conclusioni sono state tratte da Livio Andronico, segretario generale della Uil Fpl Messina.

