Home / Cronaca / Quei 91 milioni che “frenano” l’Irccs di Messina: proclamato lo stato d’agitazione

Quei 91 milioni che “frenano” l’Irccs di Messina: proclamato lo stato d’agitazione

La decisione al termine dell’assemblea indetta dalla Uil Fpl, che chiede alla Regione di fare la sua parte per sbloccare il finanziamento che sbloccherebbe la ristrutturazione dell’ospedale Piemonte (e non solo)

Anche la rete ospedaliera appena approvata dalla giunta regionale ha confermato un dato di fatto: senza l’erogazione del finanziamento da 91 milioni di euro, stanziato ben nove anni fa per l’Irccs Neurolesi Bonino-Pulejo, la ristrutturazione dell’ospedale Piemonte (otto padiglioni su sedici) non sarà possibile e il programmato aumento di posti letto rimarrà solo sulla carta.
Un nodo irrisolto, che è stato al centro dell’assemblea sindacale indetta ieri proprio al centro Neurolesi dalla Uil-Fpl ed ha portato alla proclamazione dello stato di agitazione del personale. Ad aprire l’assemblea (durante la quale è intervenuto anche il direttore generale Maurizio Lanza), presieduta dal segretario organizzativo Maurizio Celona, è stata la relazione del responsabile aziendale Area medica Antonino Duca, mentre le conclusioni sono state tratte da Livio Andronico, segretario generale della Uil Fpl Messina.
