Paura a S. Agata di Militello, strappata catenina d’oro ad un uomo. Donna in fuga con un complice

Scippo in pieno centro cittadino stamani a Sant’Agata Militello. I fatti si sono verificati intorno alle 10 in via Campidoglio. Vittima un uomo del posto che, colto di sorpresa alle spalle, si è visto strappare una catenina d’oro che portava al collo.
Autrice del rapido gesto furtivo una donna che si è immediatamente data alla fuga salendo su una automobile in sosta nelle vicinanze, sulla quale ad attenderla al volante c’era verosimilmente un complice. Immediatamente avviate le indagini da parte degli uomini del locale commissariato di polizia, subito messisi sulle tracce dei fuggitivi, acquisendo nel frattempo le telecamere di video sorveglianza della zona.
