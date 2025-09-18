Ospedale di Milazzo, sala parto ritornata nel Nido: garantita la massima tutela alle gestanti

Nella giornata di ieri si è concretizzato all’ospedale “Fogliani” lo spostamento della sala parto dai locali che sino ad alcuni mesi fa accoglievano gastroenterologia e che oggi sono utilizzati dal reparto di ostetricia e neonatologia, alla sua sede originaria, il nido. La direzione sanitaria ha dato attuazione a quanto disposto dalla commissione inviata dall’assessorato della Salute per effettuare un sopralluogo a Milazzo a seguito delle sollecitazioni del presidente della commissione parlamentare per il contrasto degli svantaggi derivanti dall’insularità, Tommaso Calderone con due lettere inviate nelle scorse settimane all’assessora della Salute, Daniela Faraoni.

Calderone facendo riferimento ai lavori in corso al “Fogliani” ha lamentato diverse criticità tra le quali proprio la collocazione delle sale travaglio e parte all’interno del reparto, ritenuta “inadeguata” perché senza una riservata e dedicata area a tutela delle gestanti.

