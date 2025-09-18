Messina, tre incidenti in meno di 12 ore nella zona ionica

Giornata nera sulle strade joniche, con tre incidenti tra Taormina, Santa Teresa di Riva e l’A18 nello spazio di poche ore. A Taormina, sulla Statale 114, un quindicenne in moto è rimasto gravemente ferito dopo essersi scontrato con un’auto e un autobus: sottoposto a un delicato intervento chirurgico, è ora ricoverato in prognosi riservata. Sull’autostrada A18, all’altezza dello svincolo di Giardini Naxos, un’auto si è ribaltata contro un autocarro: il conducente ha riportato ferite non gravi. Un altro episodio si è verificato a Santa Teresa di Riva, dove un autocarro condotto da un uomo straniero ha percorso la Provinciale 23 a zig zag. Il mezzo ha urtato un pick-up parcheggiato e, dopo un chilometro, si è schiantato contro un muro, restando di traverso sulla carreggiata. Il conducente si è allontanato, mentre i carabinieri hanno rimosso il veicolo e avviato le indagini. Paura e disagi per la circolazione, fortunatamente senza feriti.