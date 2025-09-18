Messina, l’agrumeto di Villa Pugliatti è “salvo”: la piastra logistica si dovrà spostare

Il Comune dovrà rivedere il progetto della piastra logistica di Tremestieri. E cioè di quella piattaforma “a servizio” del nuovo porto in costruzione nella zona sud. Il Tar, infatti, ha respinto il ricorso dello stesso Comune contro la decisione della Regione di apporre un vincolo al fondo agricolo di Villa Pugliatti, a Pistunina, proprio nel cuore dell’area progettuale. Va fatto un breve riepilogo: il progetto in questione si chiama “Stretto Link”, è stato finanziato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e fondo vincolato ricade proprio nell’area destinata alla realizzazione della piastra logostica. Con la convenzione siglata da Comune e Autorità di Sistema portuale dello Stretto, Palazzo Zanca si è impegnato a curare le procedure di approvazione e di acquisizione dei terreni. I proprietari, però, hanno sollecitato l’estensione al fondo del vincolo già imposto sullo storico immobile di Villa Pugliatti e l’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana ha accolto la richiesta, di fatto bloccando tutto.

