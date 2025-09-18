Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Messina, incidente sulla Tommaso Cannizzaro tra una Volante e un'auto. Tre feriti

Incidente in tarda mattina all'incrocio tra la via Tommaso Cannizzaro e la via Cesare Battisti. A scontrarsi una Volante della Polizia nel corso di intervento con sirena accesa che procedeva sulla Cesare Battisti in direzione sud-nord e un'auto privata che invece percorreva la Tommaso Cannizzaro. Feriti in maniera non grave i due poliziotti e il conducente dell'auto, soccorsi dall'ambulanza del 118. Allo stato attuale la via Cesare Battisti in quel tratto è chiusa al traffico. Ripercussioni inevitabili sulla viabilità, visto lo snodo cruciale di cui si parla e l'orario.

