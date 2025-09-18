Messina, incidente stradale sulla Consolare Pompea: giovane ferito dopo un tamponamento moto-auto

Momenti di paura questa mattina sulla Consolare Pompea, nei pressi delle Grotte, dove si è verificato un incidente tra una moto e un’autovettura. Secondo una prima ricostruzione, un motociclo condotto da un ragazzo di 24 anni ha tamponato una vettura con a bordo due uomini. L’impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato il giovane centauro, soccorso tempestivamente dal personale del 118. Il ferito è stato trasferito al Policlinico Papardo per accertamenti: le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione e non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto le forze dell’ordine hanno eseguito i rilievi per chiarire l’esatta dinamica del sinistro e gestire la viabilità, particolarmente intensa nelle prime ore del mattino lungo l’arteria costiera.