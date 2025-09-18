Messina, in campo gli “Universitari No Ponte”: «C’è un evidente deficit democratico»

Al di là delle questioni tecniche, degli aspetti più o meno controversi del progetto, il Ponte sullo Stretto «è l’emblema di un deficit democratico che ne caratterizza le modalità di decisione e che non può non preoccupare». A sostenerlo è l’associazione “Universitari No Ponte”, i cui coordinatori hanno tenuto ieri, a Roma, nella sede della Stampa estera di Palazzo Grazioli, una conferenza con l’intervento, in collegamento da New York, della sociologa e politologa Nadia Urbinati, docente alla “Columbia University”. A moderare i lavori, la giornalista francese Marcelle Padovani.

L’obiettivo dichiarato dal gruppo di 644 tra professori e personale non docente degli Atenei italiani (312 sono dell’Università di Messina) e internazionali è di porre all’attenzione dell’opinione pubblica nazionale ed europea una serie di temi e di interrogativi ai quali, secondo i promotori dell’iniziativa, il Governo italiano non avrebbe mai dato risposta. Un’opera considerata «incompatibile con le norme europee sugli appalti pubblici e sulla tutela dell’ambiente».

Il prof. Fabio Rossi ha aperto la conferenza, ricordando che l’associazione degli “Universitari No Ponte” si è costituita nel giugno del 2024: «Abbiamo voluto squarciare il silenzio che accompagna quest’opera dall’impatto enorme sui territori».

