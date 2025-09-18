Messina, emergenza idrica improvvisa: danni a un tubo della condotta. Ecco le zone in difficoltà

Un'emergenza idrica inaspettata. A lavori programmati si è aggiunto un grave guasto. Si è rotto un tubo della condotta idrica che conduce l'acqua tra Montesanto e Tremonti. I tecnici hanno lavorato per l'intera nottata e sono ancora sul posto. In corso, indipendentemente dal guasto lavori già annunciati e programmati anche alla galleria Gonzaga. Mezza città è senz'acqua. Centinaia le telefonate al centralino dell'Amam. Tantissime le segnalazioni arrivate ai nostri centralini. Dal Villaggio Svizzero a a Faro superiore. Attivate le autobotti ma come avviene sempre tanti abitanti rimasti a secco, sono andati nel panico.

Il guasto sulla condotta di collegamento tra le zone di Montesanto e Tremonti, in prossimità della Salita Messina 2 riguarda un tubo da 300 millimetri. L'intervento si concluderà presumibilmente entro oggi. L'intervento si concluderà presumibilmente entro oggi. Ma durante l’esecuzione dei lavori, i disservizi nell’erogazione idrica sono ipotizzabili in diverse zone: Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Bisconte, Via Cataralitteri, Salita Montesanto, Via Palermo, Annunziata, Villaggi Nord.