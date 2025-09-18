Messina, al Policlinico spostata l’area d’attesa: in corso l’ampliamento degli spazi del Pronto soccorso

È stata momentanea modificata l’area di attesa degli accompagnatori dei pazienti presi in carico dal Pronto Soccorso dell’AOU G. Martino di Messina. Per un periodo transitorio si dovrà attendere nell’area codici verdi e bianchi raggiungibile dal corridoio limitrofo all’ingresso del padiglione E dove sono presenti i monitor che consentono di tracciare il percorso del paziente.

Già da alcuni giorni sono in corso i lavori per ampliare l’attuale sala d’attesa; un intervento che si è reso necessario, anche sulla base delle esperienze quotidiane vissute dagli utenti, per accogliere un maggior numero di persone.