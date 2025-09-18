Messina, addio a Lia Fava Guzzetta: grande donna di cultura e docente di alto profilo

Si è spenta mercoledì notte a Roma la professoressa Lia Fava Guzzetta, donna di grande spessore umano, culturale, religioso che mai ha dimenticato la sua città di Messina, dove ha insegnato all’Università per poi trasferirsi nella capitale. A Roma è stata titolare della cattedra di Letteratura italiana contemporanea alla Lumsa. La sua ricerca si è incentrata prevalentemente su autori come Svevo, Manzoni, Ungaretti e scrittori siciliani del Novecento come Verga e Pirandello.

Intensa la sua attività accademica, instancabile il suo impegno in ambito convegnistico internazionale e la collaborazione con colleghi, molti diventati amici, con cui ha promosso attività di studio e di eventi di italianistica di alto profilo, dagli Stati Uniti a molti paesi europei. Reti e competenze che spesso ha riportato a Messina come nel caso della Giornata di studio che ha intessuto nel 2024 per la nostra università "Vita e spettacolarizzazione della vita. Verso il centenario dei “Quaderni di Serafino Gubbio operatore di Luigi Pirandello”. La professoressa era cresciuta a Messina, impegnandosi negli anni universitari all’interno della Fuci assieme al fratello Nuccio Fava, studente, poi diventato direttore del Tg1 e del Tg3.