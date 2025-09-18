Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Il progetto del parcheggio Torri Morandi a Messina: si partirà con gli espropri

Il progetto del parcheggio Torri Morandi a Messina: si partirà con gli espropri

Si tratta di un progetto strategico, anche in vista della realizzazione di un parte del progetto MaXXI

Torri Morandi

Il primo passo per avviare gli espropri è stato compiuto. E no, stavolta non si parla del Ponte sullo Stretto, sebbene la zona interessata sia a Torre Faro. Il caso è quello del progetto che prevede l’ampliamento del parcheggio Torri Morandi, il restyling con un parco urbano e, soprattutto, una fondamentale via di collegamento con la zona tirrenica del villaggio, la via Senatore Arena, di importanza cruciale per liberare la sempre intasata via Pozzo Giudeo. Un’area di 10 mila metri quadrati che, però, appartiene a dei privati, con i quali, per via di un disaccordo tra eredi (un solo erede tra sette si sarebbe opposto) il Comune non è riuscito a ratificare l’accordo per la cessione volontaria.
