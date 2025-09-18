Ciucci a Messina: "Via con le opere compensative su viabilità e rete idrica. La Corte dei Conti non ha scadenze"

Un incontro informale quello tra l’amministratore delegato della Stretto di Messina, Pietro Ciucci e il vicesindaco Salvatore Mondello. Circa mezz’ora nel corso della quale è stato fatto il punto della situazione attuale alla vigilia del parere della Corte dei Conti sulla delibera del Cipess. La Stretto di Messina ha interesse a camminare a braccetto con le istituzioni in vista della possibilità di aprire presto i cantieri delle opere preliminari (previste per l’opera) e di quelle compensative (richieste dal Comune).

«Non diamo scadenze al lavoro della Corte dei Conti che deve svolgere un lavoro importante e di legittimità su una procedura delicata. Ci aspettiamo entro ottobre l’esito, ma non siamo scadenze. Ci sono decine di allegati alla delibera, non è una delibera standard», ha detto Ciucci che prima ha incontrato la prefetta Cosima Di Stani ed i vertici di Polizia e Carabinieri parlando anche delle misure per contrastare il rischio infiltrazioni.

«Il protocollo di legalità a cui sta lavorando il ministero dell’Interno verrà sottoscritto subito dopo il parere della Corte dei Conti, come previsto dalla normativa. Condividiamo col ministro Piantedosi, col ministro Salvini e il Governo l’attenzione perché l’opera deve essere difesa da ogni tentativo di infiltrazioni della criminalità. Non siamo così ingenui da non pensare che ci possano essere dei tentativi. Tutte le molte in cui si muovono grossi finanziamenti è possibile, l’importante è precostituire strumenti modalità, procedure che possano fronteggiare questo tipo di rischio».