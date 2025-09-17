Tragedia a Messina, anziano investito sul Viale Boccetta. E' morto dopo 4 giorni di agonia

Non ce l'ha fatta Letterio Liotta, l'84enne che il 12 settembre era stato investito sul viale Boccetta. L'uomo stava attraversando la strada all'altezza della Fontana Arena quando è stato centrato da un motociclo che procedeva in direzione monte-mare. Liotta è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato all'ospedale Piemonte dove è stato operato. Dopo quattro giorni di agonia è però deceduto ieri sera. In corso gli accertamenti della sezione Infortunistica dei vigili urbani.