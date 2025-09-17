Si schianta con la moto contro un bus turistico a Taormina: 15enne in prognosi riservata

È ricoverato in prognosi riservata un 15enne di Mongiuffi Melia che questa mattina è rimasto coinvolto in un incidente sulla Strada statale 114 a Taormina. Il minore era in sella ad una moto 50cc che viaggiava in direzione Catania, quando giunto nella zona di Spisone, a poca distanza dalla rampa che collega con lo svincolo autostradale dell’A18, si è schiantato contro un autobus da turismo che proveniva dalla direzione opposta e sulla fiancata posteriore sinistra di una Peugeot 2008 che lo precedeva sulla stessa corsia di marcia. Nell’impatto ha riportato politraumi ed è stato condotto in codice rosso dall'ambulanza del 118 all'ospedale "San Vincenzo" di Taormina, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico e poi ricoverato nel reparto di Rianimazione. Sull’incidente sono in corso le indagini dei carabinieri della Stazione di Taormina. Sulla Ss 114 si sono formate lunghe code per circa un’ora a causa dell’interruzione provocata dal sinistro.