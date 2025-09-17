Scontro auto-moto a Capo d'Orlando: motociclista 60enne finisce in ospedale

Grave incidente stradale a Capo d’Orlando. A scontrarsi sul lungomare di San Gregorio, proprio nei paraggi del laghetto salato, sono stati una utilitaria ed una moto Triumph di grossa cilindrata. Ad avere la peggio è stato il motociclista, un operatore del porto di Capo d’Orlando di 60 anni che stava rientrando dal lavoro a Sant’Agata di Militello dove abita. Illeso l’autista dell’utilitaria, un giovane di Capo d’Orlando che proveniente dalla città paladina si recava verso la zona di levante della città. Il giovane è subito sceso per dare aiuto al motociclista che nel frattempo è stato soccorso dai tanti pescatori dilettanti che a pochi passi, sulla spiaggia, hanno il ricovero delle loro imbarcazioni. Purtroppo alcune emergenze in corso hanno fatto ritardare l’arrivo dell’ambulanza che è giunta sul posto una mezz’oretta dopo l’incidente.

Il motociclista, nonostante l’urto violento con il selciato e le ferite riportate è stato vigile durante tutto questo tempo per essere poi trasportato al nosocomio di Sant’Agata di Militello per gli accertamenti del caso, le sue condizioni sono al vaglio dei medici anche perché l’uomo nell’urto sarebbe pesantemente piombato a terra e si deve al casco che indossava se ha limitato le conseguenze.