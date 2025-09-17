Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Rassegna stampa 17-09-2025 edizione Messina

Rassegna stampa 17-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di  Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

- Messina, fondi e opere compensative: la guerra tra la senatrice Musolino e il sindaco Basile
- Messina, potenziati i controlli contro lo spaccio di droga fuori dagli istituti scolastici

SICILIA

- Rifiuti, finanziamenti a perdere in Sicilia: Comuni indifferenti alle opportunità

IN PROVINCIA

- Barcellona, torna il progetto di finanza da 10,6 milioni per migliorare la pubblica illuminazione

