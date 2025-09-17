Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Paura a Castell'Umberto, scoppia un incendio a Fornace: in salvo due persone intrappolate tra le fiamme

Paura a Castell'Umberto, scoppia un incendio a Fornace: in salvo due persone intrappolate tra le fiamme

Panico tra i residenti, provvidenziale l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, del corpo forestale e dei carabinieri

Attimi di paura nella tarda mattinata di oggi a Castell'Umberto, dove un incendio è divampato in località Fornace, seminando il panico tra i residenti. Provvidenziale l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, del corpo forestale e dei carabinieri della stazione locale.

Fondamentale l’azione del comandante, luogotenente Giuseppe Mangano, e dell’appuntato Valentino Lollo, che hanno individuato e tratto in salvo due persone rimaste intrappolate vicino alle fiamme. L’operazione, condotta con sangue freddo e grande senso del dovere, ha evitato conseguenze ben più gravi.

Le fiamme sono state domate in tempi rapidi e, fortunatamente, non si registrano feriti. Sono in corso le indagini per accertare le cause dell’incendio.

