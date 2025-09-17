Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Messina, potenziati i controlli contro lo spaccio di droga fuori dagli istituti scolastici

Messina, potenziati i controlli contro lo spaccio di droga fuori dagli istituti scolastici

Il sindaco Basile con gli assessori Cicala e Cannata e il comandante Giardina
Il sindaco Basile con gli assessori Cicala e Cannata e il comandante Giardina

Con l’avvio dell’anno scolastico è tornato d’attualità il tema caldo della sicurezza nelle scuole. Ma non solo dal punto di vista strutturale, l’attenzione è alta anche per l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.
Il progetto si chiama “Scuole Sicure” ed è stato avviato dal Comune di Messina grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno.
«Abbiamo potenziato i controlli nelle aree scolastiche e acquistato due nuovi mezzi per la Polizia Municipale. La nostra missione è tutelare i giovani e costruire una comunità più sicura», così in sintesi il sindaco Federico Basile ha voluto spiegare l’attività del progetto.
Si tratta di un intervento in materia di sicurezza urbana al cui fondo ha avuto accesso Palazzo Zanca. Negli anni scorsi è stato evidenziato in più occasioni come le aree esterne agli istituti scolastici siano considerate “luoghi scelti” per la vendita e la cessione di droga.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province