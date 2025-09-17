Messina, potenziati i controlli contro lo spaccio di droga fuori dagli istituti scolastici

Con l’avvio dell’anno scolastico è tornato d’attualità il tema caldo della sicurezza nelle scuole. Ma non solo dal punto di vista strutturale, l’attenzione è alta anche per l’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi degli istituti scolastici.

Il progetto si chiama “Scuole Sicure” ed è stato avviato dal Comune di Messina grazie ad un finanziamento del Ministero dell’Interno.

«Abbiamo potenziato i controlli nelle aree scolastiche e acquistato due nuovi mezzi per la Polizia Municipale. La nostra missione è tutelare i giovani e costruire una comunità più sicura», così in sintesi il sindaco Federico Basile ha voluto spiegare l’attività del progetto.

Si tratta di un intervento in materia di sicurezza urbana al cui fondo ha avuto accesso Palazzo Zanca. Negli anni scorsi è stato evidenziato in più occasioni come le aree esterne agli istituti scolastici siano considerate “luoghi scelti” per la vendita e la cessione di droga.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale