Messina, il parcheggio per disabili c'è ma in mezzo alla... "foresta"

Quel posteggio per disabili lo hanno aspettato per un po' di tempo dopo aver fatto la richiesta. E alla fine è arrivato. in via Celona a Ganzirri. Ma la situazione non è ancora ottimale. E se Palazzo Zanca per quanto riguarda la sosta tutto è stato fatto a dovere non lo stesso può dirsi per un altro aspetto: quello che riguarda la scerbatura e la pulizia. Perché diventa complesso parcheggiare in una "foresta" di piante, erba e rami come si vede dalla foto.