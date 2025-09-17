Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Messina, il parcheggio per disabili c'è ma in mezzo alla... "foresta"

Quel posteggio per disabili lo hanno aspettato per un po' di tempo dopo aver fatto la richiesta. E alla fine è arrivato. in via Celona a Ganzirri. Ma la situazione non è ancora ottimale. E se Palazzo Zanca per quanto riguarda la sosta tutto è stato fatto a dovere non lo stesso può dirsi per un altro aspetto: quello che riguarda la scerbatura e la pulizia. Perché diventa complesso parcheggiare in una "foresta" di piante, erba e rami come si vede dalla foto.

