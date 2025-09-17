Messina, fondi e opere compensative: la guerra tra la senatrice Musolino e il sindaco Basile

«Il sindaco ha ridotto le opere compensative a una farsa». «Quella della senatrice si configura come una distorsione asimmetrica della realtà».

L’ennesimo botta e risposta tra Dafne Musolino e Federico Basile si consuma sul terreno di gioco del Ponte sullo Stretto e di tutto quello che ruota attorno alla grande infrastruttura progettata per collegare l’Isola al Continente.

L’ex assessora («Era la mia preferita», va ripetendo Cateno De Luca) della Giunta eletta nel 2018, riconfermata nell’Amministrazione del 2022, eletta senatrice e poi transitata, tra sanguinose polemiche, nelle fila del partito di Matteo Renzi, lancia l’affondo nei confronti di Basile. «Invece di pretendere infrastrutture strategiche e progetti che trasformino la città, il sindaco elemosina spiccioli per strade, tubature e per coprire il fallimento del “PinQua”, il Programma innovativo per la Qualità dell’Abitare. Il problema è che quei soldi non sono affatto nuovi: Basile li aveva già ottenuti, li ha persi e ora prova a spacciarli come una vittoria. Un inganno ai danni dei messinesi. Le prove – continua la parlamentare di Italia Viva – sono negli annunci ufficiali di Palazzo Zanca.

