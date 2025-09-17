Messina, doppia aggressione in carcere. Feriti due agenti e un detenuto

È stato un inizio settimana di tensione nel carcere di Gazzi per due aggressioni ai danni di agenti penitenziari. A rendere noti gli ultimi due episodi che lunedì scorso hanno coinvolto detenuti e agenti penitenziari della casa circondariale di Gazzi è la Fp Cgil che torna a chiedere interventi immediati affinché episodi di questo tipo non possano più ripetersi.

La prima aggressione denunciata attraverso il segretario generale Francesco Fucile e il coordinatore provinciale della polizia penitenziaria Giovanni Spanò, si è verificato nel corso della mattinata, nel cortile passeggi del reparto Cellulare: un gruppo di detenuti avrebbe aggredito brutalmente un detenuto di origine egiziana. Nel tentativo di riportare la calma ed evitare conseguenze peggiori, un sottufficiale della polizia penitenziaria è intervenuto ma, durante le operazioni di soccorso, è stato colpito ripetutamente, riportando diverse contusioni. Nel pomeriggio si è verificato un altro episodio: un’agente donna della polizia penitenziaria, come ricostruisce il sindacato - sarebbe stata aggredita alle spalle e presa a pugni da una detenuta del circuito alta sicurezza. Sembra che pochi giorni prima la detenuta avrebbe minacciato l’agente. Il sindacato fa sapere che nonostante le ripetute richieste di trasferimento avanzate dalla direzione dell’istituto, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria avrebbe respinto le istanze.

Entrambi i poliziotti rimasti coinvolti negli episodi di aggressione hanno dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso. Sono stati medicati, hanno riportato contusioni in varie parti del corpo, con una prognosi rispettivamente di 5 e 7 giorni.

