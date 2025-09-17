Messina, concerti in Piazza Duomo: viabilità modificata per Zero Assoluto e The Kolors

La città si prepara a due serate di grande musica in Piazza Duomo: venerdì 19 settembre sul palco saliranno gli Zero Assoluto, mentre domenica 21 settembre sarà la volta de The Kolors.

Per garantire lo svolgimento degli eventi in sicurezza e la gestione dei flussi di spettatori, il Comune ha disposto limitazioni al traffico e alla sosta che interesseranno diverse aree del centro cittadino, a partire da venerdì pomeriggio e fino a lunedì 22 settembre.

Sono previsti divieti di sosta con rimozione coatta e chiusure al transito veicolare nelle zone limitrofe a Piazza Duomo, con particolare attenzione a via Università, via Venezian, corso Cavour e piazza Antonello. Deroghe solo per residenti con passo carrabile autorizzato e per veicoli a servizio di persone con disabilità.

Inoltre, per facilitare l’arrivo degli spettatori, alcune aree di sosta saranno riservate agli autobus organizzati che trasporteranno il pubblico ai concerti.

Concerti (19 e 21 settembre)