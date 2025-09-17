Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Messina, concerti in Piazza Duomo: viabilità modificata per Zero Assoluto e The Kolors

di

La città si prepara a due serate di grande musica in Piazza Duomo: venerdì 19 settembre sul palco saliranno gli Zero Assoluto, mentre domenica 21 settembre sarà la volta de The Kolors.

Per garantire lo svolgimento degli eventi in sicurezza e la gestione dei flussi di spettatori, il Comune ha disposto limitazioni al traffico e alla sosta che interesseranno diverse aree del centro cittadino, a partire da venerdì pomeriggio e fino a lunedì 22 settembre.

Sono previsti divieti di sosta con rimozione coatta e chiusure al transito veicolare nelle zone limitrofe a Piazza Duomo, con particolare attenzione a via Università, via Venezian, corso Cavour e piazza Antonello. Deroghe solo per residenti con passo carrabile autorizzato e per veicoli a servizio di persone con disabilità.

Inoltre, per facilitare l’arrivo degli spettatori, alcune aree di sosta saranno riservate agli autobus organizzati che trasporteranno il pubblico ai concerti.

Concerti (19 e 21 settembre)

  • Divieti di sosta: dalle 15 alle 2 del giorno successivo

  • Divieti di transito: dalle 17:30 alle 2 del giorno successivo

    • Strade interessate:

    • Controviale sud di Piazza Duomo (tra via Venezian e corso Cavour)

    • Corso Cavour (tra via San Camillo e via della Zecca, compresa la corsia riservata)

    • Piazza Antonello (tutta l’area)

    • Fermata bus lato ovest Piazza Duomo

    • Via Loggia dei Mercanti (tra via Colombo e corso Cavour)

    • Via Colombo (tra via Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti)

    • Via Consolato del Mare (tra via Argentieri e Piazza Antonello)

  • Via Sant’Agostino (tra Piazza Antonello e via Oratorio della Pace)

  • Via Cesare Battisti (tra via della Zecca e via Garibaldi)

  • Via I Settembre (tra via Cesare Battisti e via Garibaldi)

  • Via Oratorio San Francesco (tra via XXIV Maggio e corso Cavour – consentita solo sosta ciclomotori e motocicli con accesso da via XXIV Maggio)

