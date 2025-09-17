Messina, concerti in Piazza Duomo: viabilità modificata per Zero Assoluto e The Kolors

La città si prepara a due serate di grande musica in Piazza Duomo: venerdì 19 settembre sul palco saliranno gli Zero Assoluto, mentre domenica 21 settembre sarà la volta de The Kolors.
Per garantire lo svolgimento degli eventi in sicurezza e la gestione dei flussi di spettatori, il Comune ha disposto limitazioni al traffico e alla sosta che interesseranno diverse aree del centro cittadino, a partire da venerdì pomeriggio e fino a lunedì 22 settembre.
Sono previsti divieti di sosta con rimozione coatta e chiusure al transito veicolare nelle zone limitrofe a Piazza Duomo, con particolare attenzione a via Università, via Venezian, corso Cavour e piazza Antonello. Deroghe solo per residenti con passo carrabile autorizzato e per veicoli a servizio di persone con disabilità.
Inoltre, per facilitare l’arrivo degli spettatori, alcune aree di sosta saranno riservate agli autobus organizzati che trasporteranno il pubblico ai concerti.
Concerti (19 e 21 settembre)
Divieti di sosta: dalle 15 alle 2 del giorno successivo
Divieti di transito: dalle 17:30 alle 2 del giorno successivo
Strade interessate:
Controviale sud di Piazza Duomo (tra via Venezian e corso Cavour)
Corso Cavour (tra via San Camillo e via della Zecca, compresa la corsia riservata)
Piazza Antonello (tutta l’area)
Fermata bus lato ovest Piazza Duomo
Via Loggia dei Mercanti (tra via Colombo e corso Cavour)
Via Colombo (tra via Consolato del Mare e Loggia dei Mercanti)
Via Consolato del Mare (tra via Argentieri e Piazza Antonello)
Via Sant’Agostino (tra Piazza Antonello e via Oratorio della Pace)
Via Cesare Battisti (tra via della Zecca e via Garibaldi)
Via I Settembre (tra via Cesare Battisti e via Garibaldi)
Via Oratorio San Francesco (tra via XXIV Maggio e corso Cavour – consentita solo sosta ciclomotori e motocicli con accesso da via XXIV Maggio)
