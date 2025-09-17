Messina, a Villa Dante una giornata per puntare i riflettori sulla Sla

La Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA) è una malattia neurodegenerativa e progressiva che colpisce i motoneuroni, le cellule nervose responsabili dei movimenti volontari, portando a paralisi muscolare, caratterizzata da un esito infausto e non curabile. L'associazione Cambiamenti vuole puntare i riflettori sulla malattia celebrando anche a Messina la giornata nazionale sulla Sla. Lo farà sabato 20 settembre dalle 10 alle 12 in una mattinata di dibattito e presentazioni. Location dell'evento la struttura al coperto “Esisto” di Villa Dante.

L’appuntamento rappresenta non solo un’occasione di sensibilizzazione sulla SLA, ma anche un momento di condivisione e valorizzazione della cultura e del volontariato. Ad introdurre i lavori sarà il presidente dell'associazione di volontariato Cambiamenti Giuseppe Caristi. Interverranno l'assessora ai Servizi sociali del Comune di Messina Alessandra Calafiore, il presidente della Terza municipalità Alessandro Cacciotto, la professoressa Sonia Messina, direttrice dell'unità complessa di malattie neurodegenerative ad elevata complessità assistenziale dell'Azienda policlinico di Messina, l'avvocato Francesca De Domenico presidente dell'Ammi sezione di Messina, Angelo Bagnara presidente dell'Aiisf, Salvatore Messina coordinatore del Fedaisf Sicilia, Antonio Cucinotta di Cambiamenti, Rosario Perricone direttore Edizioni museo Pasqualino. Sarà ricordato, con la consegna ai familiari di una targa, Angelo Passini vicepresidente di Cambiamenti Aps, recentemente scomparso ed il suo impegno forte e costante nel mondo del volontariato messinese. Durante la mattinata spazio alla presentazione di un bellissimo volume fotografico “L'Anima dei Pupi” di Alessandro Ingoglia Edizioni Museo Pasqualino.