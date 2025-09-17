Manutenzione e loculi, i cimiteri di Messina sotto la lente dell’assessore Minutoli

Dai piccoli interventi di ripristino agli appalti per la realizzazione di nuovi loculi. L’amministrazione comunale e il dipartimento di Palazzo Zanca che si occupa dei Cimiteri ha avviato da qualche tempo una serie di intervento per la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti i cimiteri suburbani e del Gran Camposanto.

Lo stato dei cimiteri cittadini è sotto la lente dell’assessore Massimiliano Minutoli che in questi giorni sta verificando di persona, attraverso diversi sopralluoghi, lo stato dei luoghi e dei lavori.

Di cimiteri hanno parlato in commissione anche l’ingegnere Antonio Cardia e l’ingegnere Federica Pines, illustrando ai consiglieri comunali gli interventi in corso. Un lungo elenco che ha snocciolato in Aula e che ha riguardato sia gli appalti in corso che alcuni programmati entro l’anno. A partire dalla manutenzione del Gran Camposanto dove si sta lavorando all’abbattimento delle barriere architettoniche e agli impianti tecnologici, in particolar modo ai “giardinetti”, sotto il conventino dove si stanno realizzando anche le pedane per consentire l’accesso ai disabili. Gli altri cimiteri interessati a lavori sono quelli di Santa Margherita, Larderia, Giampilieri e Pace.

Si lavora anche all’ampliamento dei cimiteri ed è un capitolo che interessa molti cittadini. Cardia ha sottolineato come stiano partendo alcuni appalti per l’ampliamento dei cimiteri tramite dei project financing, mentre un altro appalto per il cimitero centrale di via Catania sia in fase di stipula del contratto. Tra qualche giorno, inoltre, sarà avviato un altro appalto per il pronto intervento: ovvero un’impresa pronta per qualunque emergenza dovesse avvenire nei cimiteri o per dei piccoli interventi da effettuare.

A proposito di lavori, al cimitero di Granatari sono già iniziati e consentiranno di avere 400 nuovi loculi mentre per quello di Castanea c’è un finanziamento di quattro milioni di euro che consentirà di avere 1100 nuovi posti.

Discussione a parte, invece, per il gran Camposanto dove si sta valutando la rescissione in danno della ditta per i lavori alla “Piramide”. Lì l’intervento nasce nel 2018 e dovrebbero essere realizzati cinquemila posti che avrebbero già dovuto essere terminati. Ne sono stati completati, invece, solo 490, peraltro già assegnati.

Ad un mese e mezzo dalla ricorrenza dei defunti, inoltre, è stato fatto anche il punto della situazione dei cimiteri. Sono state ordinate, per esempio, delle nuove scale particolari che rendono accessibili i loculi più alti così da eliminare i problemi riscontrati da tanti cittadini. Dovrebbero arrivare a metà ottobre. Si lavora, inoltre, per un appalto da un milione di euro per garantire decoro e sicurezza.