Incidente sulla Messina-Catania, auto si ribalta all'altezza di Giardini Naxos: ferito il conducente

Incidente con un ferito nel pomeriggio di oggi sull’autostrada A18. Intorno alle 16 un’autovettura in transito in direzione Catania è rimasta coinvolta in un incidente autonomo avvenuto al km 41,800, all’altezza dello svincolo di Giardini Naxos. Il mezzo, una Fiat 500 condotta da un’uomo, era quasi giunto sul viadotto Santa Venera quando per cause in fase di accertamento l’automobilista ha perso il controllo e si è ribaltato, urtando anche la parte posteriore di un autocarro che ha perso il paraurti. Nell’incidente è rimasto ferito in modo non grave il conducente del veicolo, trasferito da un’ambulanza del 118 all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina. Sul posto è intervenuta la Polizia stradale della Sottosezione di Giardini Naxos e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni. La circolazione è stata deviata sulla corsia di sorpasso fino alla rimozione dei mezzi incidentati.