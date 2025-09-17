Incendio nella zona sud di Messina, fiamme raggiungono un'azienda agricola. L'amarezza dei titolari: "Terreni circostanti lasciati all'abbandono"

Un incendio si è sviluppato intorno alle 12 sulle colline della zona sud di Messina, tra la zona di Gazzi e Minissale. Le fiamme, alimentate dalla vegetazione incolta, hanno raggiunto anche l’azienda agricola Villarè, colpendo la parte più alta della proprietà. Il fuoco, proveniente dall’esterno, ha danneggiato in particolare giovani peri e meli, appena entrati in produzione. I titolari e i volontari presenti hanno tentato di contenere l’avanzata delle fiamme utilizzando i mezzi a disposizione, tra cui l’impianto di irrigazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, allertati dai residenti. Grazie alla rapidità dei soccorsi e all’impegno dei presenti, la struttura e gli animali della fattoria non sono stati coinvolti. I titolari dell'azienda sottolineano la forte preoccupazione per la gestione del verde e delle campagne circostanti, spesso lasciate in stato di abbandono.

