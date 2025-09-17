“Il sangue si dona, non si versa”: a Messina giornate di raccolta in memoria di Rosario Livatino

Solidarietà, memoria e impegno civile: sono questi i pilastri delle giornate di sensibilizzazione e raccolta sangue organizzate dall’Asp di Messina, in collaborazione con i Servizi di Medicina Trasfusionale (SIMT) e le associazioni di volontariato.
L’iniziativa è dedicata alla memoria del giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990, e si svolgerà con una serie di appuntamenti tra il 18 e il 21 settembre 2025.
“Il sangue si dona, non si versa” è il messaggio che accompagna gli eventi, che non rappresentano solo un atto sanitario, ma anche un forte gesto di impegno civico e collettivo.
Il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Cuccì, sottolinea: “Queste giornate non sono solo dedicate alla salute, ma rappresentano una forma di educazione civica: il sangue donato è vita che si moltiplica, speranza che rinasce. Nel nome di Rosario Livatino invitiamo i cittadini, e in particolare i giovani, a farsi protagonisti di questo impegno di civiltà”.
Il direttore del SIMT di Patti, Gaetano Crisà, aggiunge: “Ogni donazione è un atto concreto di fratellanza che unisce chi dona e chi riceve. Iniziative come queste rafforzano la rete di solidarietà che tiene viva la nostra sanità e rendono onore a chi ha sacrificato la propria vita per difendere legalità e giustizia”.
Il cuore pulsante dell’iniziativa sono i giovani, chiamati a garantire il ricambio generazionale dei donatori e a coltivare i valori della memoria, della responsabilità e della legalità.
La direzione strategica dell’Asp di Messina ribadisce: “Donare sangue significa scegliere la vita, difendere la comunità e rendere attuale il sacrificio di chi ha creduto nella giustizia fino in fondo”.
Appuntamenti raccolta sangue e incontri
18 settembre 2025
-
Ore 9:00 – Convegno sulla donazione, Istituto Alberghiero Paritario di Rodi Milici (Avis Falcone)
19 settembre 2025
-
Ore 18:00 – Incontro di sensibilizzazione, Aula consiliare di San Filippo del Mela (AMDAS FIDAS)
20 settembre 2025
-
Ore 8:00-13:00 – Raccolta sangue San Filippo del Mela, Palazzetto dello sport (AMDAS, Autoemoteca SIMT)
-
Ore 7:30-11:00 – Raccolta sangue Avis Mistretta, via Cairoli 11
-
Ore 8:00-12:30 – Raccolta sangue UDR Ospedaliera di Lipari (AVIS Lipari)
-
Ore 8:00-12:00 – Raccolta sangue sede AVIS Milazzo
-
Ore 8:00-12:00 – Raccolta sangue sede AVIS S. Angelo di Brolo
21 settembre 2025
-
Ore 8:00-12:30 – Raccolta sangue Ospedale di Milazzo (SIMT Milazzo)
-
Ore 8:00-13:00 – Raccolta sangue Brolo (AVIS Brolo)
-
Ore 8:00-13:00 – Raccolta sangue Sinagra (AVIS Sinagra)
-
Ore 8:00-13:00 – Raccolta sangue Falcone (AVIS Falcone)
-
Ore 8:00-13:00 – Raccolta sangue AVIS Gaggi – S. Domenica Vittoria (UDRM AVIS Ali Terme)
-
Ore 8:00-13:00 – Raccolta sangue UDR FRATRES Letojanni
