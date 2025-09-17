“Il sangue si dona, non si versa”: a Messina giornate di raccolta in memoria di Rosario Livatino

Solidarietà, memoria e impegno civile: sono questi i pilastri delle giornate di sensibilizzazione e raccolta sangue organizzate dall’Asp di Messina, in collaborazione con i Servizi di Medicina Trasfusionale (SIMT) e le associazioni di volontariato.

L’iniziativa è dedicata alla memoria del giudice Rosario Livatino, ucciso dalla mafia il 21 settembre 1990, e si svolgerà con una serie di appuntamenti tra il 18 e il 21 settembre 2025.

“Il sangue si dona, non si versa” è il messaggio che accompagna gli eventi, che non rappresentano solo un atto sanitario, ma anche un forte gesto di impegno civico e collettivo.

Il direttore generale dell’Asp, Giuseppe Cuccì, sottolinea: “Queste giornate non sono solo dedicate alla salute, ma rappresentano una forma di educazione civica: il sangue donato è vita che si moltiplica, speranza che rinasce. Nel nome di Rosario Livatino invitiamo i cittadini, e in particolare i giovani, a farsi protagonisti di questo impegno di civiltà”.