Fuga da Gaza City, 33 morti all'alba. L'urlo di dolore del Papa: "Condizioni inaccettabili, ogni persona ha dignità inviolabile"

Dall’alba gli attacchi israeliani a Gaza hanno ucciso almeno 33 persone, secondo fonti mediche riprese da Al Jazeera. Del totale, 21 sono stati uccisi a Gaza City, dove è in corso il massiccio assalto via terra di Israele per conquistare il principale centro urbano della Striscia. Gli attacchi israeliani alle principali linee di rete nel nord di Gaza hanno peraltro fatto crollare i servizi internet e telefonici, isolando gli abitanti della Striscia dal mondo esterno. Lo ha riferito l’Autorità Palestinese per le Telecomunicazioni, con sede in Cisgiordania. Fino a qualche settimana fa, Gaza era abitata da un milione di persone. Ieri, l’esercito israeliano ha fatto sapere che ne sono rimaste ancora seicentomila tra le macerie e i detriti.

Il Papa, alla fine dell’udienza generale, ha espresso la sua «profonda vicinanza al popolo palestinese a Gaza, che continua a vivere nella paura e a sopravvivere in condizioni inaccettabili costretto con la forza a spostarsi, ancora un a volta, dalle proprie terre». Le parole del Pontefice sono state accolte dai fedeli in Piazza San Pietro con un applauso. «Davanti al Signore Onnipotente che ha comandato "Non ucciderai" e al cospetto dell’intera storia umana, ogni persona ha sempre una dignità inviolabile da rispettare e da custodire. Rinnovo l’appello al cessate il fuoco, al rilascio degli ostaggi alla soluzione diplomatica negoziata, al rispetto integrale del diritto umanitaria internazionale. Invito tutti a unirsi alla mia accorata preghiera affinchè sorga presto un’alba di pace e di giustizia», ha concluso.