Fiorello a Taormina ironizza con Cateno De Luca: "Se dovessi andare in guerra affiderei l'esercito a te, con i sacchetti dell'umido" VIDEO

Spettacolo, solidarietà, tanta comicità. Ieri sera Fiorello protagonista al teatro Antico di Taormina in occasione della serata di beneficenza Ccpm e friends.

Lo show-man siciliano, insieme a Salvo La Rosa, ha incantato il pubblico e a un certo punto è stato davvero singolare e simpatico il siparietto su Cateno De Luca. E' stato lo stesso sindaco di Taormina a postare un video sui suoi social dal titolo "Cateno De Luca raccontato da Fiorello".

"Salve signora la signora la trovo molto bene. Si vuole alzare in piedi o è già in piedi? Ma ti pare che faccio bodyshaming al sindaco di Taormina. Come stai? Tutto bene. Tra l'altro so che c'è il sindaco di Letojanni ovviamente in seconda fila. C'è il sindaco di Messina? Oh salve, si alzi in piedi sindaco: lei ha preso il posto del sindaco di Messina e fra qualche anno sarà sindaco di Taormina? E comunque se io dovessi andare in guerra l'esercito lo affiderei a Cateno De Luca: tutti chi sacchetti dell'umido, all'arrembaggio".