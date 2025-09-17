Barcellona, torna il progetto di finanza da 10,6 milioni per migliorare la pubblica illuminazione

Dopo anni di attesa, concluso l’accidentato percorso durato oltre cinque anni, il Comune di Barcellona ha dato il via libera alla validazione del progetto di finanza per rinnovare l’impianto di pubblica illuminazione. Si tratta di un passo decisivo verso il rinnovo e l’efficientamento dell’intero apparato comunale.

Con la determina dirigenziale 66 del 28 agosto 2025, pubblicata solo adesso, è stato deciso di assegnare ad un professionista l’incarico di verifica, ai fini della successiva validazione, del progetto esecutivo. i tratta dell’ultimo passaggio tecnico prima del via libera operativo per la modernizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione della città. L’atto è firmato dal ingegnere Alessandro Sapienza, dirigente del sesto settore – Lavori pubblici, responsabile unico del procedimento nonché dell’anagrafe della stazione appaltante, referente verso l’Autorità nazionale anticorruzione per la parte “anagrafica” e digitale degli appalti, che abilita e gestisce i profili dell’ente sul portale Anac.

