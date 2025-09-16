Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Trasferite da Alicudi le prime capre. Iniziata l’operazione eradicazione anche a Ginostra

Lasceranno l’isola di Alicudi, tra qualche ora, con la nave di linea diretta a Milazzo, le circa sessanta capre inselvatichite catturate dagli operai forestali del Dipartimento sviluppo rurale, in carico al Servizio per il territorio di Messina (ex Azienda foreste demaniali). Gli animali sono stati caricati su un apposito camion, inviato sull'isola dall’azienda agricola alla quale sono destinati. Insieme con le capre lasceranno l’isola anche gli operai forestali, incaricati della cattura. Gli stessi, ma non vi sono notizie ufficiali, dovrebbero tornare domenica per un’altra sessione di catture. Nel contempo a Ginostra nei due recenti installati sono state, al momento, catturate una ventina di capre. Ad Alicudi è stata conteggiata una presenza di circa 500 capi, mentre a Ginostra-Stromboli gli erbivori sono circa 2.000.

