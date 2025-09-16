Rassegna stampa 16-09-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

MESSINA

L’uccisione di Caterina Pappalardo a Messina: rito immediato per il figlio matricida

L’addio a Francesco Pantano a Messina: alla “Verona Trento” commozione per «quel primo banco vuoto»

Auto senza freni a Sinagra: il proprietario cerca di fermarla, ma precipita nel fiume

PONTE SULLO STRETTO

Ponte sullo Stretto, il sindaco Basile e il tavolo con Salvini: «Non siamo col cappello in mano»

IN EVIDENZA

Agrigento “Capitale della Cultura”, la Corte dei Conti: appalti solo sulla carta

Il disastro della Carmen al Teatro Antico: duro colpo per la città e la cultura

Morì nel porto di Milazzo: “Stella al merito del lavoro” per Angelo Catania

Discariche abusive a Messina: tolleranza zero contro l’abbandono dei rifiuti