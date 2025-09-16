Ponte sullo Stretto, il sindaco Basile e il tavolo con Salvini: «Non siamo col cappello in mano»

«Nessuno va a Roma con il cappello in mano, ma con la consapevolezza che quello che serve va fatto prima che inizi quest’opera». Federico Basile non ci sta a recitare la parte del comprimario che svolge un ruolo passivo al tavolo del Ponte sullo Stretto. Un’accusa che, anche ieri in commissione Ponte, gli è stata mossa soprattutto dagli scranni del Partito democratico, nel corso di una seduta che è servita ad ascoltare ciò che, sostanzialmente, già si sapeva – gli esiti della riunione della scorsa settimana con il vicepremier Matteo Salvini e i vertici di Stretto di Messina e Rfi –, ma anche a chiarire i contorni di alcuni punti fondamentali.

Il primo: nessuno si aspetti le barricate da questa amministrazione comunale, a differenza di quanto potrebbe avvenire nella dirimpettaia Villa San Giovanni. Sia perché Basile e i suoi hanno scelto la via del dialogo istituzionale, col sindaco che ha ribadito che «in questa fase va gestito ciò che prima era solo una prospettiva, oggi invece c’è e va amministrato»; sia perché, politicamente, la breve parentesi “contro” aperta tempo fa dal leader Cateno De Luca era, appunto, solo una parentesi, utile ad un circoscritto periodo elettorale. Altri tempi, altre strategie.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale