Morì nel porto di Milazzo: "Stella al merito del lavoro" per Angelo Catania

Ventidue anni fa la disgrazia nel porto di Milazzo che costò la vita ad Angelo Catania, il diciannovenne ragioniere, impiegato di una società messinese, travolto dal muletto condotto da un operaio della Compagnia portuale. Tanti anni trascorsi, con un processo che in Appello si è concluso con l’assoluzione di tutti gli indagati e la condanna del solo autista del muletto. Un dolore immenso che ancora oggi pesa come un macigno per la famiglia. La triste storia di Angelo Catania oggi torna in auge perché, a distanza di tantissimi anni, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha comunicato ai genitori di aver concesso “alla memoria” la decorazione della Stella al merito del lavoro «per onorare e perpetuare il ricordo di un lavoratore caduto nel compimento del proprio dovere». Onorificenza che sarà consegnata nel corso di una cerimonia che si terrà al Quirinale il prossimo 17 ottobre alla memoria del figlio Angelo.

