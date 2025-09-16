Milazzo, pick-up prende fuoco d'improvviso. Illeso un 33enne

Momenti di panico all'inizio di questo pomeriggio lungo la riviera di Ponente per l’incendio che ha interessato un pick-up cassonato che viaggiava in direzione San Papino. Improvvisamente nei pressi dell’ex macello comunale il conducente, un 33enne di Milazzo, ha avvertito un’esplosione ha arrestato la marcia ed è sceso dal mezzo. Una decisione opportuna visto che l’auto ha preso fuoco provocando una intensa e alta colonna di fumo nero visibile a distanza. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che coadiuvati dal personale della Protezione Civile comunale dopo alcuni minuti hanno domato il rogo che si è sprigionato dal vano motore. Il mezzo è andato completamente distrutto. Sul posto anche la polizia locale che hanno chiuso la strada deviando il traffico. Nelle arterie adiacenti si sono verificati dei rallentamenti.