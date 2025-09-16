Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Milazzo, pick-up prende fuoco d'improvviso. Illeso un 33enne

Milazzo, pick-up prende fuoco d'improvviso. Illeso un 33enne

di

Momenti di panico all'inizio di questo pomeriggio lungo la riviera di Ponente per l’incendio che ha interessato un pick-up cassonato che viaggiava in direzione San Papino. Improvvisamente nei pressi dell’ex macello comunale il conducente, un 33enne di Milazzo, ha avvertito un’esplosione ha arrestato la marcia ed è sceso dal mezzo. Una decisione opportuna visto che l’auto ha preso fuoco provocando una intensa e alta colonna di fumo nero visibile a distanza. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che coadiuvati dal personale della Protezione Civile comunale dopo alcuni minuti hanno domato il rogo che si è sprigionato dal vano motore. Il mezzo è andato completamente distrutto. Sul posto anche la polizia locale che hanno chiuso la strada deviando il traffico. Nelle arterie adiacenti si sono verificati dei rallentamenti.

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province