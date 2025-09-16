Messina, nasce il Settimo Quartiere: il Consiglio comunale dà il via liberà. Avrà 7mila abitanti

Da oggi, almeno sulla carta, perché occorrerà attenderà alcuni passaggi amministrativi e le prossime elezioni, i quartieri di Messina diventano sette. E' arrivato il sì del consiglio comunale. Ventiquattro favorevoli e due astenuti. Gli astenuti i due Pd Alessandro Russo e Antonella Russo che hanno definito il loro no una sorta di astensione visto che senza dare un adeguata organizzazione e una dotazione finanziaria ai quartieri non si può parlare di vero decentramento. Una mini municipalità, la settima con circa 7.400 elettori. La sede sorgerà nelle scuole di Spartà. Faranno parte del quartiere Ortoliuzzo, Rodia, S. Saba, Acqualadroni, le Masse, Catastanea, Pianotorre Salice Gesso e Spartà. Quella delibera sulla nascita del settimo quartiere è stata proposta dal sindaco Basile che l'aveva inserita nel suo programma elettorale in ruspposta al referendum per la richiesta di scissione da Messina e la nascita del comune di Montemare che non ebbe l'effetto sperato dai promotori.