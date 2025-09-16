Messina, MCL sul Salva Contesse: "Tornare all'ipotesi originaria sulla stazione centrale"

Sul Salva Contesse interviene anche il Movimento Cristiano Lavoratori. "La presidenza provinciale del MCL - si legge in una nota - consapevole delle forti preoccupazioni che da giorni pervadono gli animi dei cittadini residenti a Contesse, ritiene doveroso esprimere pieno sostegno alla richiesta di revisione dell'attuale tracciato ferroviario previsto dal progetto del Ponte sullo Stretto, che avrebbe un impatto devastante sul villaggio qualora fossero mantenute in vigore le modifiche concordate nel 2010 da RFI e Consiglio Comunale di Messina. La conseguenza di aver previsto lo spostamento della stazione centrale proprio nel villaggio della zona sud, infatti, sarebbe quella di un aumento esponenziale degli espropri da eseguire: ipotesi, questa, che va necessariamente scongiurata, al fine di lenire quanto più possibile i disagi dei residenti. Appare invece molto più plausibile e meno traumatico un ritorno alla soluzione a suo tempo scartata: quella della stazione centrale situata in zona Santa Cecilia bassa/Maregrosso, che non prevede demolizioni impattanti bensì lavori in grandi aree già ferroviarie. Non c'è ovviamente nessuna preclusione, da parte di MCL, nei confronti della realizzazione dell'importante opera pubblica, ma è un dovere di tutti (Istituzioni, società private, associazioni di categoria) venire incontro alle esigenze dei cittadini facendo tutto il possibile per trovare soluzioni alternative, nella speranza di ridurre al minimo i disagi".