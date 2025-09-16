Messina, manutenzione straordinaria del Ponte Zaera e variazioni ai treni regionali

Proseguono gli interventi programmati da Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) per la manutenzione del Ponte Zaera, nella stazione di Messina Centrale. Dopo una prima fase svolta tra maggio e giugno, i lavori proseguiranno dal 17 al 23 settembre e dal 10 al 13 ottobre.

Sono previste operazioni di manutenzione straordinaria con lo smontaggio delle vecchie travate e il riposizionamento delle nuove, oltre all’adeguamento sismico delle sottostrutture. L’intervento, suddiviso in tre fasi, impegna circa 40 maestranze tra RFI e imprese appaltatrici, per un investimento di circa 2 milioni di euro.

Modifiche alla circolazione ferroviaria

Dal 17 al 23 settembre e dal 10 al 13 ottobre saranno previste modifiche alla circolazione ferroviaria per consentire lo svolgimento di lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria nella stazione di Messina Centrale.

Alcuni treni del Regionale di Trenitalia subiranno variazioni d’orario, cancellazioni e sostituzioni parziali con bus. Le linee interessate sono la Messina-Palermo, la Messina-Giampilieri e la Messina-Catania.