Messina al centro del dibattito europeo sulla criminalità transnazionale: al via il convegno in Ateneo

È in corso questa mattina, nell’Aula Magna dell’Università di Messina, il convegno “Criminalità nazionale e transnazionale: strumenti e obiettivi in Italia e in Europa”, che riunisce istituzioni, magistrati, forze dell’ordine ed esperti di diritto penale per discutere delle nuove sfide poste dal crimine organizzato.

L’iniziativa, organizzata dall’Ateneo con la partecipazione di numerose personalità nazionali e internazionali, si articola in tre sessioni tematiche dedicate all’armonizzazione dei sistemi penali europei, alle nuove frontiere della criminalità (criptovalute, intelligenza artificiale e cyberspazio) e ai rischi connessi all’uso illecito dei fondi europei, incluso il PNRR.

Alla giornata prendono parte, tra gli altri, la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il procuratore nazionale antimafia Giovanni Melillo, i procuratori distrettuali di Sicilia e Calabria e i vertici di Europol, Eurojust, Eppo e AMLA, oltre a rappresentanti delle forze dell’ordine e del mondo accademico.