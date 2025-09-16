Mafie, Piantedosi a Messina: "Italia capofila, non più in collisione con l'Ue. Il Ponte? Opera strategica per il Paese"

«L'Italia è in prima linea come riferimento di metodologie e argomenti normativi nel contrasto al crimine organizzato transnazionale. Anche la proposta di definizione di crimine organizzato transnazionale, si inserisce in un dibattito che si alimenta della visione italiana in merito ai reati associativi». Lo ha detto il ministro all’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo all’università di Messina a un convegno sul crimine organizzato transnazionale. «Su questo aspetto che riguarda anche la lotta al traffico di droga e al cybercrime - assicura il ministro - non c'è più una collisione tra visione europea e quella italiana, ma un lento avvicinamento. Sono molto fiducioso». E sulla tutela dei fondi del Pnrr, «non vedo elementi di particolare preoccupazione», ha proseguito.

"Il Ponte sullo Stretto - ha risposto il ministro alle domande dei cronisti - è un’opera di grande valore strategico e di grande importanza anche come volano delle due regioni che saranno toccate. Non ci sfugge il rischio di infiltrazioni, non perché si fa in Sicilia e in Calabria, ma perché è una grande opera. Non ci sfugge che sia un tema molto sensibile ma dobbiamo andare avanti".