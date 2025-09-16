Mafie, Piantedosi a Messina: "Italia capofila, non più in collisione con l'Ue. Il Ponte? Opera strategica per il Paese"

«L'Italia è in prima linea come riferimento di metodologie e argomenti normativi nel contrasto al crimine organizzato transnazionale. Anche la proposta di definizione di crimine organizzato transnazionale, si inserisce in un dibattito che si alimenta della visione italiana in merito ai reati associativi». Lo ha detto il ministro all’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo all’università di Messina a un convegno sul crimine organizzato transnazionale. «Su questo aspetto che riguarda anche la lotta al traffico di droga e al cybercrime - assicura il ministro - non c'è più una collisione tra visione europea e quella italiana, ma un lento avvicinamento. Sono molto fiducioso». E sulla tutela dei fondi del Pnrr, «non vedo elementi di particolare preoccupazione», ha proseguito.
"Il Ponte sullo Stretto - ha risposto il ministro alle domande dei cronisti - è un’opera di grande valore strategico e di grande importanza anche come volano delle due regioni che saranno toccate. Non ci sfugge il rischio di infiltrazioni, non perché si fa in Sicilia e in Calabria, ma perché è una grande opera. Non ci sfugge che sia un tema molto sensibile ma dobbiamo andare avanti".
Ponte sullo Stretto: un’opera strategica per l’Italia
Legalità e prevenzione delle infiltrazioni criminali
"Sarà una grande occasione per far capire a tutti che l'Italia è in condizione di fare opere senza cedere al pericolo che queste siano inquinate dagli interessi criminali. Ci stiamo organizzando, cercando di valorizzare un'esperienza consolidata che fa capo al Ministero dell'Interno, ma che si avvale dei contributi dell'autorità giudiziaria e delle forze di polizia, della Procura nazionale antimafia. Ci stiamo organizzando, cercando di valorizzare il ruolo di una struttura centrale che, negli anni, si è rivelata molto importante, che ha evitato contaminazioni in altre opere importanti. Lo faremo valorizzando il ruolo delle prefetture e saranno rafforzate tutte le prefetture. Sono molto ottimista".
