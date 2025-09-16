L’uccisione di Caterina Pappalardo a Messina: rito immediato per il figlio matricida

Aveva provato a chiedere aiuto Caterina Pappalardo, uccisa con decine di coltellate il 14 gennaio scorso. Un massacro compiuto nell’appartamento di via Cesare Battisti dal figlio Giosuè Fogliani, 27 anni per il quale presto inizierà il giudizio immediato. Purtroppo quel campanello d’allarme ha suonato invano. Caterina già da tempo si era trasferita a Mili Marina ma tornava in via Cesare Battisti, non aveva abbandonato il figlio nonostante i rapporti difficili. Quelle liti e discussioni continue sono al centro di un processo a carico del giovane per maltrattamenti ai danni della madre e della sorella che si è aperto ieri ma è stato subito rinviato. Si tratta di fatti che si sarebbero verificati fino a dicembre 2023 quando vivevano tutti nella stessa casa. Il giovane, come contesta l’accusa, avrebbe preteso di suddividere gli spazi comuni, compreso quello del tavolo per consumare i pasti. Si adirava se qualcuno invadeva quello che credeva fosse il suo spazio.

