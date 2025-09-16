Lotta alle mafie, la Metsola a Messina: "Faremo di tutto in Europa per abbatterle"

«Le leggi italiane, quello che ha vissuto questo Paese ci ha insegnato molto. E sulla base di tutto questo noi vogliamo fare delle leggi per tutta l’Europa, portando avanti la lotta contro questo male, perchè in Europa queste non abbiano posto. Non è possibile accettare e tollerare la criminalità transnazionale e faremo di tutto per abbatterla».
Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, giunta all’Università di Messina, per prendere parte al convegno «Criminalità nazionale e transnazionale: strumenti e obiettivi in Italia e in Europa».
"Falcone e Borsellino eroi che insegnano lotta"
«Per me era importantissimo essere qui, a questo convegno, nella bellissima Messina e in questa regione, in una terra che ha perso degli eroi, come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Rocco Chinnici. Per noi - ha aggiunto la Metsola - al Parlamento europeo, questi eroi, le leggi italiane e quello che ha vissuto questo Paese ci hanno insegnato molto e faremo delle leggi per tutta l’Europa» per contrastare la criminalità transnazionale.
"Ho sempre sentito una vicinanza con la Sicilia"
"Ho sempre sentito una vicinanza con la Sicilia, non conosco la Sicilia - ha sottolineato ancora la Metsola - per le ombre causate dalla paura ma per la luce del suo valore e l’orgoglio della sua gente e per la straoridnaria capacità di rialzarsi di non cedere al vittimismo di non cedere al peso della violenza".
