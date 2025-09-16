Lotta alle mafie, la Metsola a Messina: "Faremo di tutto in Europa per abbatterle"

«Le leggi italiane, quello che ha vissuto questo Paese ci ha insegnato molto. E sulla base di tutto questo noi vogliamo fare delle leggi per tutta l’Europa, portando avanti la lotta contro questo male, perchè in Europa queste non abbiano posto. Non è possibile accettare e tollerare la criminalità transnazionale e faremo di tutto per abbatterla».

Lo ha detto la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, giunta all’Università di Messina, per prendere parte al convegno «Criminalità nazionale e transnazionale: strumenti e obiettivi in Italia e in Europa».

"Falcone e Borsellino eroi che insegnano lotta"

«Per me era importantissimo essere qui, a questo convegno, nella bellissima Messina e in questa regione, in una terra che ha perso degli eroi, come Paolo Borsellino, Giovanni Falcone, Rocco Chinnici. Per noi - ha aggiunto la Metsola - al Parlamento europeo, questi eroi, le leggi italiane e quello che ha vissuto questo Paese ci hanno insegnato molto e faremo delle leggi per tutta l’Europa» per contrastare la criminalità transnazionale.