Locali di Sant'Agata di Militello dove è prevista la somministrazione di alimenti e bevande: controlli e sanzioni

Proseguono i controlli amministrativi della Polizia di Stato presso strutture ricettive e locali pubblici a tutela del cittadino e nel rispetto della normativa vigente.

A Sant’Agata di Militello e nel suo hinterland i controlli, implementati nella stagione estiva presso le attività maggiormente interessate da flussi turistici e movida notturna, hanno visto impegnati i poliziotti del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza. Particolare attenzione è stata rivolta nei confronti di esercizi commerciali dove è prevista la somministrazione di alimenti e bevande. I controlli, effettuati con l’ausilio di tecnici del Sian dell’Asp di Messina, hanno portato alla chiusura di un’attività per gravi irregolarità che non consentivano il rispetto delle prescrizioni minime in materia igienico-sanitaria. Comminate sanzioni amministrative per 5.000 euro.

Presso una seconda attività, di recente apertura, pur riscontrati i requisiti minimi in materia igienico-sanitaria, i tecnici dell’Asp hanno contestato alcune irregolarità ed imposto prescrizioni a cui il titolare è stato invitato ad uniformarsi entro il termine di 7 giorni. La successiva verifica dell’inadempienza da parte del titolare ha comportato l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare complessivo di 9.000 euro.